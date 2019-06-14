Катастрофа Ил-76: украинцам мощным видео напомнили о погибших десантниках

Украина

14 июня 2014 года — один из тех дней войны на Донбассе, когда Вооруженные Силы Украины понесли наибольшие потери. Под этой датой в Книгу Памяти ВСУ занесены фамилии 55 погибших воинов, в том числе 40 десантников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 9 военных летчиков 25-й бригады транспортной авиации и еще 6 защитников нашей страны из других подразделений, погибших в этот день в разные годы на востоке Украины.

Книга Памяти погибших за Украину подготовила видео, в котором приведены фамилии и имена 49 украинских воинов, погибших 14 июня 2014 во время катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 районе Луганска.

«В день пятой годовщины этой трагедии вспомним всех павших героев поименно. Назовем каждого из них, посмотрим ему в глаза, поблагодарим за его подвиг. Пусть светлая память о них живет вечно!», — подпись под видео.

Министерство обороны Украины также подготовило ролик о страшной трагедии лета 2014 года.

Напомним, украинский самолет из ПЗРК сбили боевики. Он упал в районе села Красное недалеко от Луганского аэропорта. Однако ответственность за гибель людей возложили еще и на экс-начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова. Военная прокуратура обвинила его в служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям.

О подробностях гибели Ил-76 в районе Луганска и расследовании трагедии читайте в интервью генерала Назарова: «Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».

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