Украинская армия получила беспилотник-невидимку (видео)

Украина

В Вооруженные Силы Украины поступил новейший беспилотник Spectator-М1 для воздушной разведки. Особенность новинки в том, что летательный аппарат может находиться в воздухе до двух часов, преодолевать расстояние в 150 километров. А главное — беспилотник остается незаметным для врага, благодаря специально подобранному цвету фюзеляжа и небольшим размерам.

Система управления беспилотником устойчива к искусственно создаваемым помехам. Это особенно актуально, учитывая то количество аппаратуры для радиоэлектронной борьбы, которое Россия свезла на оккупированные территории Донбасса.

Беспилотник способен подниматься на три километра в высоту, развивать скорость в 120 км/час. Предусмотрена особая парашютная система, гарантирующая мягкую посадку.

Производится беспилотник на ОАО «Меридиан» им. С. П Королева". Разработан аппарат вместе со специалистами НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского. Сейчас беспилотник готовятся запустить в серийное производство.

Напомним, весной 2019 года на Донбассе с помощью беспилотников удалось засечь и идентифицировать новое вооружение на оккупированных территориях.

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