Построились: в Киеве трогательно почтили память погибших десантников и экипажа Ил-76 (фото)

Украина

В Киеве на Софийской площади почтили память погибших летом 2014 года в районе Луганского аэропорта 40 десантников 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 9 военных летчиков 25-й бригады транспортной авиации. Фото в Facebook опубликовал блогер Алексей Курка.

На фото видно, как в центре Киева выставили 49 пар военных ботинок и цветы в память о 49 погибших на борту Ил-76.

«Прошло 5 лет с тех пор, как Россия и ее боевики выстрелили в самолет Ил-76 над оккупированным городом Луганском на востоке Украины, убив 49 человек. Покойтесь с миром», — написал он.

Напомним, украинский самолет Ил-76, который летел на помощь защитникам Луганского аэропорта, из ПЗРК сбили боевики 14 июня 2014 года. Обломки загоревшегося самолета и фрагменты 49 тел рухнули на землю в районе села Красное, что в пяти километрах восточнее областного центра.

О подробностях гибели Ил-76 в районе Луганска и расследовании трагедии читайте в интервью экс-начальника штаба АТО генерала Назарова: «Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом».

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