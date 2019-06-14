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Тополиный пух не вызывает аллергию: Супрун ошарашила новой сенсацией
Тополиный пух не вызывает аллергию. Те случаи аллергии, которые приписывают тополям, скорее всего вызваны пыльцой диких злаков. В частности, растение тимофеевка распространяет пыльцу одновременно с сезоном тополиного пуха и отвечает за множество случаев аллергических заболеваний. Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Руководитель Минздрава поделилась и другими малоизвестными фактами о тополях. Аллергию деревья действительно могут вызвать, но аллергеном является не пух, а пыльца мужских растений. Ее концентрация в воздухе повышается в марте-апреле, и люди, чувствительные к этому аллергену, действительно могут почувствовать недомогание. В этом случае поможет исключительно ограничение контактов с аллергеном: есть смысл плотно закрыть окна, почаще умываться и промывать нос.
Сам тополиный пух является исключительно механическим раздражителем — его попадание на слизистые неприятно, но аллергией не грозит.
На периодические звучащие предложения вырубить в городах все тополя Ульяна Супрун отреагировала резко — в городе должны быть и широколиственные деревья, и хвойные, и кустарники, причем не только в парках и скверах. Зеленые насаждения — это способ очистить городской воздух и снизить его температуру. А для профилактики аллергий необходима стрижка травы, уничтожение сорняков и поливание улиц.
Напомним, ранее врач-аллерголог рассказала, как отличить простуду от аллергии. Кроме того, украинцам дали полезный совет, как снизить частоту аллергических проявлений.
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