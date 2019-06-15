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В РФ могут начаться погромы: жители одного из сел «объявили войну» цыганам (видео)
Жители российского села Чемодановка под городом Пенза (РФ) пострадали в вооруженной стычке с цыганами и начали против них войну. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщения в социальных сетях.
«Жители села Чемодановка в Пензенской области вступили в открытый конфликт с цыганами, объявив им войну», — говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт между местными и цыганами произошел в самом центре села. Очевидцы сообщают, что стычка переросла в настоящую бойню с ножами, топорами и даже огнестрельным оружием. В местную больницу с ножевыми ранениями доставили трех местных жителей.
По словам одной из жительниц, таким образом селяне пытаются защитить своих детей, к которым цыгане начали приставать, а также женщин. По одной из версий причиной конфликта стала попытка изнасилования цыганами одной из местных жительниц.
Народный сход в Чемодановке начался вечером 14 июня. У сельского дома культуры собрались десятки человек, помимо губернатора туда прибыли местные чиновники и врио начальника областной полиции. На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и полиция,.
О конфликте жителей пензенского села с цыганами стало известно 14 июня. Как пишут подписчики в посвященных Пензе сообществах в социальных сетях, селяне вступились за детей, к которым цыгане якобы начали «массово приставать».
Согласно другой версии, ранее цыгане попытались изнасиловать одну из местных жительниц, вероятно, несовершеннолетнюю. В результате селяне решили за нее заступиться.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», прошлым летом киевлян взволновало очередное нашествие цыган на столицу. На этот раз таборы были замечены на территории Голосеевского парка и в лесу неподалеку от железнодорожной станции Новобеличи. Пользователи соцсетей обращали внимание на то, что цыгане не только загрязняют лесопарковую зону, но и вырубали деревья, используя их как дрова для приготовления пищи. После погромов они научились защищаться и уже смогли отбить один из своих таборов, забросав камнями представителей управления по благоустройству, службы госохраны и активистов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!