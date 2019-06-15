«Всех в Сирию»: стали известны детали выдачи паспортов РФ на Донбассе

Украина

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обнародовал информацию о том, что перед получением российских паспортов, жители ОРДЛО дают расписку, что будут служить в армии РФ.

Об этом он написал в своем сервисе микроблогов Twitter.

«Жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету, в которой они обязуются выполнять обязательства в пользу РФ, в том числе служить в вооруженных силах РФ, быть преданными РФ», — указал Черныш.

В комментарии к своему твиту Черныш указывает, что одна из целей РФ — выдать всем так называемым «чиновникам» оккупационных властей и членам незаконных вооруженных формирований эти «паспорта» для того, чтобы их привязать к РФ, и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной.

Мешканці ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету, в якій вони, зобов‘язуються виконувати зобов'язання на користь РФ, в тому числі служити у збройних силах РФ, бути відданими РФ. pic.twitter.com/2GtcfZHl34 — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 14 июня 2019 г.

Пользователи живо прокомментировали информацию.

«Правильно. Хотят курицу-мутанта, пусть готовятся быть мясом где-нибудь в Сирии», «российские деды быстро научат их „родину“ любить», «Всех в Сирию», — пишут они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ростовской области России жителям оккупированного Донбасса начали выдавать российские паспорта. На интернет-ресурсах сепаратистов отмечается, что в Ростовскую область были отправлены по меньшей мере два автобуса с желающими получить паспорт РФ.

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