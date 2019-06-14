- 13:24 В Бердичеве мужчина устроил самоподжог на сессии горсовета: фото и видео с места происшествия
- 13:16 Невероятно, но факт: на Черниговщине спасли мужчину, получившего два удара ножом в сердце
- 13:14 В больнице Днепра мужчина умер из-за отсутствия денег на операцию: что говорят врачи
- 13:08 Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил тайную свадьбу
- 13:03 Жильцы многоэтажек могут требовать перерасчета платы за некачественные услуги: как это сделать
- 13:02 «Утюжили» два часа: выяснились жуткие детали обстрела жилых домов в Марьинке
- 12:57 Фамилия актера «Сватов» исчезла из «черного списка» Минкульта
- 12:49 В России заявили о выдаче первых паспортов жителям Донбасса
- 12:45 Невыносимая жара и сломанный замок в туалете: в сети показали фото условий в «ИнтерСити»
- 12:40 Сборная Украины после побед над Сербией и Люксембургом поднялась в топ-25 рейтинга ФИФА
- 12:35 Украина – Южная Корея: где смотреть онлайн финал ЧМ-2019 в Польше
- 12:31 «Европейская солидарность» улучшает позиции: опубликован свежий рейтинг электоральных симпатий украинцев
В России заявили о выдаче первых паспортов жителям Донбасса (фото)
В Ростовской области России жителям оккупированного Донбасса начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал 360.
На интернет-ресурсах сепаратистов отмечается, что в Ростовскую область были отправлены по меньшей мере два автобуса с желающими получить паспорт РФ.
«Первая группа святых ЛНР едет за РФ паспортами! Первая группа граждан РФ нашей могучей Республики уже сегодня вечером вернется обратно! Погранцы ЛНР будут честь отдавать, улицу можно переходить на красный и стоять под стрелой крана! Завидую, просто рыдаю от зависти! Ура!» — иронизирует пользователь «ЛНР Колывано-Бджолария» в Twitter.
Ожидается, что паспорта получат 12 тысяч человек.
«Арифметика выдачи паспортов ЛДНР -ДНР -8 тыс. ЛНР 4 тыс. Итого за полтора месяца 12 тыс. Итого осталось 30 лет выдавать! Симулякр продолжается», — пишет пользователь ЛНР (Колывано-Бджолария) в Twitter.
вот еще одни теперь дАрАгие рАссияне pic.twitter.com/PyP3Vn1BXY— hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 14 червня 2019 р.
Как писали «ФАКТЫ», в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство украинцев, живущих на оккупированных территориях Донбасса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...