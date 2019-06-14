Украина

В России заявили о выдаче первых паспортов жителям Донбасса (фото)

В Ростовской области России жителям оккупированного Донбасса начали выдавать российские паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал 360.

На интернет-ресурсах сепаратистов отмечается, что в Ростовскую область были отправлены по меньшей мере два автобуса с желающими получить паспорт РФ.

«Первая группа святых ЛНР едет за РФ паспортами! Первая группа граждан РФ нашей могучей Республики уже сегодня вечером вернется обратно! Погранцы ЛНР будут честь отдавать, улицу можно переходить на красный и стоять под стрелой крана! Завидую, просто рыдаю от зависти! Ура!» — иронизирует пользователь «ЛНР Колывано-Бджолария» в Twitter.

Ожидается, что паспорта получат 12 тысяч человек.

«Арифметика выдачи паспортов ЛДНР -ДНР -8 тыс. ЛНР 4 тыс. Итого за полтора месяца 12 тыс. Итого осталось 30 лет выдавать! Симулякр продолжается», — пишет пользователь ЛНР (Колывано-Бджолария) в Twitter.

вот еще одни теперь дАрАгие рАссияне pic.twitter.com/PyP3Vn1BXY — hochu _ domoy (@hochu_dodomu) 14 червня 2019 р.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном принятии в российское гражданство украинцев, живущих на оккупированных территориях Донбасса.

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