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Восемь тысяч камней в желчном пузыре: в Китае женщина поплатилась за привычку не пить воду и не завтракать (фото)
В китайском городе Ухань, провинция Хубэй, врачи извлекли из желчного пузыря пациентки тысячи камней. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.
Сообщается, что трехчасовая операция прошла благополучно. Хирурги удалили из организма 54-летней женщины 7,8 тысячи камней, многие из которых достигали размеров перепелиного яйца.
Доктора объяснили, что камни появились в желчном пузыре китаянки, поскольку та практически не пила воду и пропускала завтраки. Женщина призналась, что семь лет назад у нее уже находили несколько камней. Тогда пациентку не допустили до операции из-за высокого кровяного давления.
Китаянка вновь обратилась в больницу с жалобой на нестерпимую боль в области живота. «Даже и не думала, что во мне появилось так много камней», — отметила она в разговоре с журналистами.
Директор больницы Шэнь Чжанъи, в которой оперировали пациентку, столкнулся с подобным случаем впервые. По его словам, камни способны вызвать смертельно опасные осложнения. Он подчеркнул, что уплотнения могли попасть в желчный проток больного, что привело бы к желтухе или острому панкреатиту.
По данным национальной службы здравоохранения, чаще всего от камней в желчном пузыре страдают люди с избыточным весом и женщины старше 40 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», камни в желчном пузыре во многих случаях можно растворять.
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