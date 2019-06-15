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Неожиданная вспышка «небратской» любви: жители России резко переменили отношение к Украине
Доля россиян, которые считают врагами США и Украину, за год резко снизилась. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Согласно результатам опроса, в целом тройка главных «врагов» России остается прежней — США, Украина и Великобритания. Однако если раньше врагами США и Украину считали 78% и 49% опрошенных, то сейчас 67% и 40%.
Поясняя результаты опроса, политолог Алексей Макаркин высказывает мнение, что негатив по отношению к США и Украине уменьшился из-за того, что снизился интерес людей к геополитике — их больше волнуют цены и зарплаты, а не то, что происходит в мире.
«Перенос интереса на внутриполитическую тематику привел к тому, что отношение к „традиционным врагам“ стало мягче. Их все равно не любят, но часть людей уже устала от этой темы», —заявляет он.
В то же время директор «Левада-центра» Лев Гудков полагает, что негатив снизился из-за того, что на территории Украины сейчас нет активных боевых действий, также возросли надежды на нового президента Владимира Зеленского и на перезагрузку отношений.
«Есть надежда и на улучшение отношений с [президентом США] Дональдом Трампом, в том числе потому, что люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны — они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах», — считает он.
Кроме того, прошлым летом враждебность к США резко снизилась из-за пенсионной реформы, добавляет Гудков: «Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет — и это вызывает негодование».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на российскую агрессию по отношению к Украине, каждый восьмой житель Украины (12%) позитивно относится к Владимиру Путину. Еще почти столько же (17%) воспринимают российского президента нейтрально. Это показали последние социологические опросы, проводившиеся с 30 апреля по 10 мая.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!