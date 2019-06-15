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Украина

Дело нацгвардейца Маркива: от Украины требуют больших денег

7:22 15 июня 2019 78
маркив
Инф. «ФАКТОВ»

В Италии уже около года судят бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива. Итальянская сторона требует от Украины более миллиона евро моральной компенсации.

Маркива обвиняют в причастности к гибели в 2014 году итальянского фотографа Андреа Рокелли. Фоторепортер и его переводчик-россиянин погибли 24 мая 2014 года возле горы Карачун, попав под минометный обстрел.

Семья погибшего Роккелли обвиняет Украину за пассивность в расследовании смерти журналиста и хочет получить моральную компенсацию. По полмиллиона евро предлагается заплатить матери и отцу Рокелли. Еще 800 тыс. евро запросила гражданская жена фотографа. Также на моральную компенсацию претендует сестра Рокелли.

Как сообщает Радио Свобода, ассоциация фотографов-фрилансеров Cesura Lab хочет получить от государства Украина 15 тыс. евро компенсации и организовать за эти деньги курсы для журналистов в Италии.

Судебный процесс близится к завершению. Ожидаются еще три заседания. На 12 июля запланировано оглашение приговора.

Напомним, Маркив был арестован в Италии в 2017 году, когда приехал к своей матери. Два года нацгвардеец находится под стражей. Судебный процесс начался летом 2018 года. Прокурор требует для Маркива 17 лет тюрьмы.

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