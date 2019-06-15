Общество

Поздравления с Троицей: красивые картинки и стихи

16 июня христиане восточного обряда отмечают праздник Святой Троицы. Этот день называется еще Пятидесятницей (потому что отмечается на 50-й день после Христова Воскресения) или Днем сошествия Святого Духа на апостолов.

В праздник Троицы внутренние помещения церквей украшают ветками деревьев — для букетов хорошо подходят гибкие ветки плакучей ивы. Также популярны связки лесных растений, полевых цветов, душистых трав. Традиция привела к тому, что праздник Троицы стали называть «зеленым воскресеньем» («зелена неділя»). Все обычаи, связанные с Троицей, нашли отражение в праздничных поздравлениях и открытках.

Пусть добрые дела, свершенные тобой,

Сегодня благами утроятся.

С великим праздником,

Святою Троицей!

І вікна в любистку, і стіни в уборах,

І гладить маленький Ісусик ягня.

В зелену неділю, неначе в Соборах, —

Довкола любові українська рідня!

Пусть у вас на Троицу

Счастьем жизнь наполнится.

Вера пусть в сердцах живет

И надежду вам дает.

Напомним, в связи с праздником Троицы понедельник 17 июня в Украине будет выходным днем.

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