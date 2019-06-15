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Поздравления с Троицей: красивые картинки и стихи
16 июня христиане восточного обряда отмечают праздник Святой Троицы. Этот день называется еще Пятидесятницей (потому что отмечается на 50-й день после Христова Воскресения) или Днем сошествия Святого Духа на апостолов.
В праздник Троицы внутренние помещения церквей украшают ветками деревьев — для букетов хорошо подходят гибкие ветки плакучей ивы. Также популярны связки лесных растений, полевых цветов, душистых трав. Традиция привела к тому, что праздник Троицы стали называть «зеленым воскресеньем» («зелена неділя»). Все обычаи, связанные с Троицей, нашли отражение в праздничных поздравлениях и открытках.
Пусть добрые дела, свершенные тобой,
Сегодня благами утроятся.
С великим праздником,
Святою Троицей!
І вікна в любистку, і стіни в уборах,
І гладить маленький Ісусик ягня.
В зелену неділю, неначе в Соборах, —
Довкола любові українська рідня!
Пусть у вас на Троицу
Счастьем жизнь наполнится.
Вера пусть в сердцах живет
И надежду вам дает.
Напомним, в связи с праздником Троицы понедельник 17 июня в Украине будет выходным днем.
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