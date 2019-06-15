- 13:39 Жара до +35 и дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Троицу
- 13:25 Зеленский начал назначать исполняющих обязанности глав ОГА
- 13:06 Под Одессой пропала 11-летняя девочка: в поисках задействовали авиацию
- 12:57 Море шампанского и пикантные игрушки: Настя Каменских показала свой девичник
- 12:49 С 1 июля в Украине стартует энергорынок: как это отразится на тарифах для населения
- 12:29 Украина — Южная Корея: онлайн-трансляция финала ЧМ-2019 в Польше
- 12:27 На шахте в Торецке произошло смертельное ЧП
- 12:21 День медика в Украине: дата и история праздника
- 12:17 На Львовщине солдат застрелил сослуживца
- 12:10 Трамп прямо обвинил Иран в подрыве танкеров
- 12:06 В сети появилось архивное фото вторжения боевиков Гиркина в Донецк
- 11:39 Может поднять руку на женщину? СМИ узнали неприятные факты из биографии избранника Ани Лорак
Зеленский начал назначать исполняющих обязанности глав ОГА
Уволив пятнадцать глав областей, президент Владимир Зеленский уже определился, кто займет кресло руководителей регионов. Так, 14 июня были назначены временные исполняющие обязанности председателей Полтавской и Одесской облгосадминистрации.
Временным руководителем Одесской области станет Светлана Шаталова (ранее — заместитель председателя ОГА). Во главе Полтавской области временно поставлен бывший зампредседателя ОГА Олег Пругло.
Напомним, 11 июня были отстранены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.
Будущего председателя Львовской облгосадминистрации Зеленский решил искать через Facebook.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...