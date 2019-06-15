Зеленский начал назначать исполняющих обязанности глав ОГА

Политика

Уволив пятнадцать глав областей, президент Владимир Зеленский уже определился, кто займет кресло руководителей регионов. Так, 14 июня были назначены временные исполняющие обязанности председателей Полтавской и Одесской облгосадминистрации.

Временным руководителем Одесской области станет Светлана Шаталова (ранее — заместитель председателя ОГА). Во главе Полтавской области временно поставлен бывший зампредседателя ОГА Олег Пругло.

Напомним, 11 июня были отстранены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Будущего председателя Львовской облгосадминистрации Зеленский решил искать через Facebook.

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