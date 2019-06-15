Политика

Подозреваемый в госизмене Ефремов пойдет на выборы в Раду

Бывший депутат-регионал Александр Ефремов претендует на то, чтобы вернуться в парламент. Ефремова включили в списки кандидатов в депутаты от «Оппоблока».

Ефремов попал в списки под десятым номером. Своим местом поступился Владимир Пилипенко — этот юрист и бывший депутат решил вообще отказаться от участия в избирательной гонке.

Напомним, Ефремов три года находится под арестом в СИЗО Старобельска Луганской области. Там же в Старобельске с января 2017 года проходит судебный процесс по делу Ефремова. Экс-депутата обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность Украины и в содействии террористам «ЛНР».

На суде очевидцы заявляли, что боевики при захвате здания СБУ в Луганске в 2014-м называли Ефремова своим куратором. Также свидетели считают, что при невмешательстве Ефремова Луганск мог бы остаться подконтрольным Украине.

Адвокатам не удалось добиться, чтобы Ефремова отпустили из СИЗО под домашний арест. Срок под стражей истекает 22 июня 2019 года.

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