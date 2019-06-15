Лишились абсолютно всего: пострадавшие при обстреле жилых домов в Марьинке нуждаются в помощи

Происшествия

На будущей неделе семье, у которой в Марьинке Донецкой области в результате вражеского обстрела 14 июня был разрушен дом, сотрудники местного отделения Общества Красного Креста Украины передадут первые собранные средства с выпиской из банка. Об этом «ФАКТАМ рассказала руководитель Марьинского отделения Красного креста Марина Гиндык.

«Средства собираются не на индивидуальный счет кого-либо из членов семьи лишь по той причине, что у семьи под завалами разрушенного дома остались многие документы, а главное — банковские карточки. Однако мы предоставим полную отчетность о собранных средствах. Семья очень нуждается в помощи — ни имущества, ни средств к существованию у них на данный момент нет. Мы регулярно передаем им собранную помощь, навещая пострадавших в больнице. На наш призыв откликнулись и граждане, и торговые точки города. На сегодня пострадавшие обеспечены необходимым на первое время: только один магазин предоставил им одежду на сумму более шести тысяч гривен. Другая торговая точка передала продукты питания, третья — средства гигиены. Все это очень пригодилось, потому что у людей в результате разрушения дома, даже зубных щеток не осталось! Пострадавшим нужна посуда, постельное белье, полотенца, памперсы для взрослого.

Вопрос с восстановлением документов и поиском временного жилья решают местные власти, а пока вся семья находится в больнице в г. Курахово: те, кто не пострадал, ухаживают за теми, кто пострадал", — рассказала Марина Гиндык.

По информации собеседницы, пострадали четверо членов семьи. У 9-летней Вари — тупая травма живота и контузия. У матери девочки — перелом ноги и ожоги, пострадали глаза. У 62-летнего дедушки Вари посечено обломками, многочисленные ушибы. Однако больше всех достало 86-летнему хозяину дома, прадедушке Вари. У мужчины травмы всего тела и внутренних органов, так как взрывной волной его ударило об стену и на него обрушилась крыша.

Помощь можно передать, обратившись по адресу: г. Курахово, ул. Чапаева, 17. Телефоны для справок: +38 050 860 17 33 — Марина, +38 066 365 5914 — Наталья. За дополнительной информацией можно обратиться в Донецкую областную организацию Общества Красного Креста Украины по телефону: +38 050 450 69 90.

Средства для пострадавших можно перечислить на карту: 5168 7427 0930 4855 Дмитренко Наталья Григорьевна

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее боевики обстреляли мечеть в Донецке. Сначала террористы пытались свалить вину на украинских военных, но разоблачили сами себя, когда опубликовали фото с места «обстрела».

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