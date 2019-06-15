Цифры явно занижены: в России внезапно раскрыли число погибших от военных действий

Мир

В России на официальном уровне впервые признали наличие «военных потерь», невзирая на то, что Москва якобы не ведет военных действий, а регулярные армейские соединения РФ, присутствующие на Донбассе и в Сирии, в Кремле называют «добровольцами».

Однако в данных Росстата по смертности за 2018 год впервые обнаружилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий». Хотя среди более 300 причин смерти это одна из самых малочисленных — якобы в результате военных действий в прошлом году погибли три гражданина РФ, представляющих городское население, а также один — представлявший сельское население, сообщает РБК.

Журналисты выяснили, что в предыдущие годы класс причин «повреждения в результате военных действий» в статистике не фигурировал, однако в Росстате им заявили, что до сих пор данная причина смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев, а что вдруг изменилось в 2018 году, представитель ведомства не сообщил.

Также в РБК напомнили, что в 2015 году президент Владимир Путин своим указом отнес к гостайне сведения, раскрывающие «потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций», хотя до этого были засекречены только потери личного состава в военное время.

Напомним, специальную операцию в Сирии российские войска проводят с 2015 года, а на оккупированном Донбассе — с 2014 года. В сентябре 2018 года в Совете Федерации заявляли, что потери российских сил в Сирии составили 112 человек, однако включались ли в эти цифры данные о погибших бойцах ЧВК «Вагнер», не уточнили.

Как сообщали «ФАКТЫ», в феврале в Сирии были обнаружены тела казненных российских военных и сирийского генерала. Их нашли в районе города Аль-Маядин.

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