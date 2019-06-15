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Скандально известного нардепа Онищенко не пустили на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия отказала беглому народному депутату Александру Онищенко, который скрывается за пределами Украины, в регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, 21 июля. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 15 июня.
Также стало известно, что Онищенко был выдвинут в депутаты Социалистической партией Украины в мажоритарном округе № 93 (Киев).
Причиной решения ЦИК стало невыполнение политиком условия о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения выборов.
«Комиссия отказала Онищенко, выдвинутому „Социалистической партией Украины“ в избирательном округе № 93, поскольку им не соблюдены требования Конституции и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних 5 лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины», — говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.
Там же говорится, что на заседании 15 июня ЦИК зарегистрировала 76 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются на досрочных выборах в порядке самовыдвижения, и 22 кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Т.о. по состоянию на 15 июня в одномандатных избирательных округах было зарегистрировано 362 кандидатов: 318 самовыдвиженцев и 44 — выдвинутых политическими партиями.
Напомним, ранее СМИ стало известно, что в мажоритарном избирательном округе № 93 в Киеве баллотируется также известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которая имеет общего сына с Александром Онищенко.
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