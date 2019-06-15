Происшествия

Подозреваемого в поджоге волонтерской палатки в Харькове отправили под стражу (видео)

В Харькове суд взял под арест подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы. Как сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, фигуранта отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

В то же время сам задержанный свою вину не признал и во время слушания просил судью не наказывать его за преступление, которого он якобы не совершал.

Пожар в волонтерской палатке «Все для победы» произошла в ночь на 20 мая. В результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери. Неподалеку от волонтерского поста был найден рюкзак с бутылкой с горючей жидкостью.

13 июня стало известно об установлении личности злоумышленника, устроившего поджог волонтерской палатки. Им оказался неоднократный судимый за имущественные преступления 34-летний харьковчанин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter