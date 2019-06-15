26.25 / 26.50 29.51 / 29.91
Киев: +32
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Подозреваемого в поджоге волонтерской палатки в Харькове отправили под стражу (видео)

18:50 15 июня 2019 29
Сгоревшая палатка изнутри
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове суд взял под арест подозреваемого в поджоге волонтерской палатки на площади Свободы. Как сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры, фигуранта отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

В то же время сам задержанный свою вину не признал и во время слушания просил судью не наказывать его за преступление, которого он якобы не совершал.

Пожар в волонтерской палатке «Все для победы» произошла в ночь на 20 мая. В результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери. Неподалеку от волонтерского поста был найден рюкзак с бутылкой с горючей жидкостью.

13 июня стало известно об установлении личности злоумышленника, устроившего поджог волонтерской палатки. Им оказался неоднократный судимый за имущественные преступления 34-летний харьковчанин.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины