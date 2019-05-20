Пожар в волонтерской палатке в Харькове: выяснились новые детали

Происшествия

После пожара в волонтерской палатке «Все для победы», установленной на площади Свободы в Харькове, недалеко от волонтерского поста был найден рюкзак с бутылкой с горючей жидкостью. Харьковские волонтеры, дежурящие в палатке, считают, что пожар произошел из-за поджога.

По словам активистов, никто из них ранее не видел этот рюкзак. Вещественное доказательство изъяла следственно-оперативная группа полиции.

«Полиция сработала очень быстро — они схватили огнетушители и помогали тушить. Здесь все полыхало так, что мама не горюй, но из людей никто не пострадал. Немного повреждено имущество: диван для отдыха, таблички народных депутатов, а также столы и стулья. И сгорели подписи, которые мы собирали за сохранение палатки и против переименования проспекта Петра Григоренко», — цитирует NewsRoom слова волонтера Ярины Чаговец.

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту пожара в палатке «Все для перемоги» по статье «Умышленное повреждение имущества». Оперативники осмотрели место происшествия, а также опросили всех свидетелей. В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Харьковский окружной админсуд отказался удовлетворить иск городского совета, который просил убрать из центра города палатку, где собирают помощь украинским военным. Суд не согласился с аргументом горсовета, что палатка якобы угрожает национальной безопасности. Также суд не считает, что палатка создает препятствия для дорожного движения.

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