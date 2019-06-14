Происшествия

Вероятного поджигателя волонтерской палатки в Харькове нашли, но полиция его не задержала

Харьковские полицейские установили личность человека, который подозревается в поджоге волонтерской палатки в Харькове на площади Свободы (с осени 2014 года в палатке собирают помощь для участников боевых действий на Донбассе). Им оказался ранее неоднократный судимый за имущественные преступления 34-летний харьковчанин.

- Подозреваемый в этот самый момент (14 июня, 17:00. — Авт.) находится в кабинете у следователя. С ним проводят следственные действия. Уже после этого в отношении него будет избрана мера пресечения. Но пока он не задержан и не арестован, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-офицер полиции Харьковщины Оксана Калмыкова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 мая в Харькове произошел пожар в волонтерской палатке «Все для победы». Как сообщили волонтеры в сети, в результате инцидента полностью уничтожены таблички народных депутатов, открывших в палатке свои приемные. Также сгорели внешние двери. Неподалеку от волонтерского поста был найден рюкзак с бутылкой с горючей жидкостью.

Напомним, что в мае жители Харькова вышли на площадь Свободы, чтобы защитить от сноса волонтерскую палатку, против которой выступил мэр Харькова Геннадий Кернес. Городской голова считал, что объект портит внешний вид центральной площади города.

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