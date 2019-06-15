Поздравления с Днем медика: красивые картинки, стихи и открытки

Общество

В воскресенье, 16 июня, в Украине будет отмечаться сразу три праздника — Троица, день отца и День медика.

Профессиональный праздник людей в белых халатах ежегодно празднуется в третье воскресенье июня. Впервые это произошло в 1981 году, т. е. до обретения Украиной независимости.

3 июня 1994 года президент Украины издал указ, которым официально закрепил дату празднования. В этот день принято благодарить медиков за их нелегкую работу, за милосердие, сострадание и профессионализм.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить их с праздником красивыми открытками и стихами.

***

У день медика я вам бажаю,

Щоб здоров'я не підвело,

Щоб з успіхом ви

По життю крокували,

Й побільше добра поруч з вами було!

Адже працьовитість — ваша нагорода,

У вашу лиш честь вітання моє!

Ви — наша гордість і наша відрада,

Вам довіряєм здоров'я своє!

***

Лікарями не стають, ними народжуються,

Покликання їх — не дати хворим зневіритися,

Діагностувати хворобу, лікувати хворих —

Все це вимагає зусиль непростих.

Ми всім лікарям приносимо подяку,

Нехай вони вилікують хворобу будь-яку,

Нехай світлим буде кожен день!

Здоров'я вам

І нехай не турбує мігрень!

***

Всем врачам специальностей разных,

Всем, кто связан с профессией этой,

Всем, кому посвящается праздник,

Мы желаем надежды и света!

За ваш труд бескорыстный отчасти

Благодарность примите от нас,

Вам желаем здоровья и счастья,

И храни вас, Господь, в трудный час!

***

Всех поздравляю докторов,

Работа важная у вас,

Загружен вечно каждый час,

Ведь каждый хочет быть здоров.

Желаю я здоровья, сил,

Пускай судьба хранит от бед!

Чтоб радость каждый день дарил,

И пусть в душе не гаснет свет!

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали красивые открытки ко дню Святой Троицы.

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