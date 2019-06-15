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Общество

Поздравления с Днем медика: красивые картинки, стихи и открытки

20:10 15 июня 2019 43
Поздравления ко Дню медика
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 16 июня, в Украине будет отмечаться сразу три праздника — Троица, день отца и День медика.
Профессиональный праздник людей в белых халатах ежегодно празднуется в третье воскресенье июня. Впервые это произошло в 1981 году, т. е. до обретения Украиной независимости.

3 июня 1994 года президент Украины издал указ, которым официально закрепил дату празднования. В этот день принято благодарить медиков за их нелегкую работу, за милосердие, сострадание и профессионализм.

«ФАКТЫ» предлагают поздравить их с праздником красивыми открытками и стихами.

***

У день медика я вам бажаю,
Щоб здоров'я не підвело,
Щоб з успіхом ви
По життю крокували,
Й побільше добра поруч з вами було!
Адже працьовитість — ваша нагорода,
У вашу лиш честь вітання моє!
Ви — наша гордість і наша відрада,
Вам довіряєм здоров'я своє!

***

Лікарями не стають, ними народжуються,
Покликання їх — не дати хворим зневіритися,
Діагностувати хворобу, лікувати хворих —
Все це вимагає зусиль непростих.
Ми всім лікарям приносимо подяку,
Нехай вони вилікують хворобу будь-яку,
Нехай світлим буде кожен день!
Здоров'я вам
І нехай не турбує мігрень!

***

Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света!
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас,
Вам желаем здоровья и счастья,
И храни вас, Господь, в трудный час!

***

Всех поздравляю докторов,
Работа важная у вас,
Загружен вечно каждый час,
Ведь каждый хочет быть здоров.
Желаю я здоровья, сил,
Пускай судьба хранит от бед!
Чтоб радость каждый день дарил,
И пусть в душе не гаснет свет!

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали красивые открытки ко дню Святой Троицы.

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