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Поздравления с Днем медика: красивые картинки, стихи и открытки
В воскресенье, 16 июня, в Украине будет отмечаться сразу три праздника — Троица, день отца и День медика.
Профессиональный праздник людей в белых халатах ежегодно празднуется в третье воскресенье июня. Впервые это произошло в 1981 году,
3 июня 1994 года президент Украины издал указ, которым официально закрепил дату празднования. В этот день принято благодарить медиков за их нелегкую работу, за милосердие, сострадание и профессионализм.
«ФАКТЫ» предлагают поздравить их с праздником красивыми открытками и стихами.
***
У день медика я вам бажаю,
Щоб здоров'я не підвело,
Щоб з успіхом ви
По життю крокували,
Й побільше добра поруч з вами було!
Адже працьовитість — ваша нагорода,
У вашу лиш честь вітання моє!
Ви — наша гордість і наша відрада,
Вам довіряєм здоров'я своє!
***
Лікарями не стають, ними народжуються,
Покликання їх — не дати хворим зневіритися,
Діагностувати хворобу, лікувати хворих —
Все це вимагає зусиль непростих.
Ми всім лікарям приносимо подяку,
Нехай вони вилікують хворобу будь-яку,
Нехай світлим буде кожен день!
Здоров'я вам
І нехай не турбує мігрень!
***
Всем врачам специальностей разных,
Всем, кто связан с профессией этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света!
За ваш труд бескорыстный отчасти
Благодарность примите от нас,
Вам желаем здоровья и счастья,
И храни вас, Господь, в трудный час!
***
Всех поздравляю докторов,
Работа важная у вас,
Загружен вечно каждый час,
Ведь каждый хочет быть здоров.
Желаю я здоровья, сил,
Пускай судьба хранит от бед!
Чтоб радость каждый день дарил,
И пусть в душе не гаснет свет!
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали красивые открытки ко дню Святой Троицы.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.