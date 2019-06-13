Общество

День медика в Украине: дата и история праздника

В Украине в 2019 году День медицинского работника совпал с православных праздником светлой Троицы. Оба эти праздника отмечаются в этом году 16 июня. Также в этот день празднуют День отца.

День медицинского работника — это профессиональный праздник всех без исключения тружеников отрасли здравоохранения Украины. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою нелегкую и крайне ответственную работу.

День медика Украина ежегодно празднует в третье воскресенье июня. Эта традиция сохранилась со времен Советской Украины, с 1981 года.

Позже, во времена обретения Украиной независимости, День медработника страны был установлен в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины, согласно президентскому указу № 281/94 от 3 июня 1994 года. Дата празднования определена на третье воскресенье июня.

Помимо Украины в этот же день свой профессиональный праздник отмечают медики в России, Армении, Казахстане, Беларуси и Молдове.

Как писали «ФАКТЫ», недавно студенты-медики в Волынской области спасли жизнь пассажиру электрички, у которого остановилось сердце.

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