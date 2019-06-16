Украина

На пятую годовщину освобождения города от боевиков Зеленский в Мариуполе искупался в фонтане (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане. Это произошло сразу же после выступления главы государства на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения от боевиков «ДНР».

Как видно на кадрах, появившихся на YouTube, сразу же после «пробежки» через фонтан президент сел в автомобиль и покинул площадь.

Прокомментировавший новость об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий назвал поведение президента «технологически очень правильным».

«Его избиратели продолжают видеть не политика, не гаранта Конституции, не главнокомандующего, а простого жизнерадостного человека… Эта эмоция перевешивает любые рациональные аргументы противников президента», — объяснил свое мнение он, пожелав, чтобы Зеленский сохранил этот градус позитивной эмоции хотя бы до 21 июля (дата внеочередных выборов в Раду).

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своем Facebook рассказала о неофициальной части визита президента в Мариуполь.

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