Джулия Робертс рассказала, каким мрачным был изначально финал "Красотки"

Шоу-бизнес

В субботу, 15 июня, знаменитая актриса Джулия Робертс в интервью Variety рассказала, что у легендарного фильма «Красотка», который сделал ее кинозвездой, был совершенно иной финал. И он был очень мрачным. Настолько, что она решила отказаться от съемок, хотя очень нуждалась в работе.

С 51-летней Робертс беседовала другая известная актриса Патриция Аркетт. Она напомнила, что ее тоже рассматривали на роль проститутки в будущей картине. Патриция читала первоначальный сценарий, и он ей не понравился. «Все напоминало фильмы нуар. Слишком жестко и художественно», — сказала Аркетт.

Джулия с ней тут же согласилась. Она вспомнил, что сценарий написал Дж. Ф. Лоутон. Он переживал в тот момент не лучшие времена. Возможно, предположила Робертс, это и нашло отражение в сценарии с рабочим названием «3 000». Именно такую сумму запросила героиня у подобравшего ее богатого бизнесмена.

«Мне очень понравилась Вивиан Уорд — девушка, которую мне предлагали сыграть. Но концовка просто все перечеркивала! Главный герой силой вытаскивал Вивиан из машины, она падала, а он швырял на нее эти деньги и уезжал, бросив девушку лежащей на грязной улице», — рассказала Джулия.

«Меня утвердили на роль, но я бы ни за что не стала сниматься в таком фильме! Надеялась, что сценарий изменят» — добавила она. Спустя три дня ей позвонил режиссер Гарри Маршалл и сказал, что фильма не будет. Студия, которая собиралась его снимать, отказалась. Продюсеры разбежались. «Я была расстроена и обрадована одновременно. Меня наняли на работу, а через три дня уволили! Это причина для расстройства. Зато мне не придется сниматься в фильме, сценарий которого мне не понравился», — сказала Робертс.

Вдруг Маршалл снова ей позвонил. «Гарри был очень хорошим человеком. Он чувствовал ответственность за актеров. И понимал, что должна чувствовать начинающая актриса, которую лишили шанса сыграть главную роль. Маршалл сказал, что хочет встретиться. Конечно, я согласилась, хотя не знала, что он мне скажет. Думала, попытается не по телефону успокоить, объяснить ситуацию. Оказалось, сценарий перекупила Walt Disney! Я чуть не упала! Дисней?! Вы, что, собираетесь мультфильм снимать? Как такое возможно — Дисней и фильм о проститутке?!» — рассказала Джулия.

Маршалл сообщил ей, что снимать будет подразделение Walt Disney, студия Buena Vista. А главное — сценарий уже переписали! И там хороший финал. Конечно, Робертс с радостью согласилась сниматься.

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Напомним, фильм «Красотка» вышел в прокат в 1990 году. Главные роли в этой романтической комедии исполнили Джулия Робертс и Ричард Гир. Съемки обошлись в 14 миллионов долларов. А кассовые сборы составили 463,4 миллиона долларов! Гир на тот момент уже был популярным актером. Он успел сняться в фильмах «Американский жиголо», «Офицер и джентльемен», «Клуб Коттон», «Никакой пощады». Но даже для него успех «Красотки» имел огромное значение. Что касается Джулии Робертс, то ее с тех пор так и называют — Красотка. Фильм Маршалла вызвал огромный интерес к предыдущим работам актрисы — мелодрамам «Мистическая пицца» и «Стальные магнолии».

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