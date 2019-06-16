В России оценили вероятность настоящего Майдана против Путина

Украина

После того, как в центре Москвы задержали журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, и в России начались массовые митинги, в стране снова заговорили о возможности силового свержения власти. Вместе с тем на данный момент у Путина в такой вариант не верят и, соответственно, его не боятся, рассказал в интервью «ФАКТАМ» российский ученый Юрий Медовар.

По его словам, полиция обучена жестоко подавливать любые протесты, при этом действительно резонансные случаи, вроде того, когда по Москве шла таджичка с отрезанной головой 4-летней девочки, остаются без внимания.

«Все недовольства граждан пресекаются сразу. У меня была знакомая. Она оппозиционер. Вскрывала махинации на выборах. Так ее оштрафовали на 200 тысяч рублей. Таких денег у нее не было. Мы помогали, собирали. Удалось собрать лишь сто тысяч. Подруге пришлось сбежать с тремя детьми на Кипр. Известного журналиста Сашу Сотника прессовали, угрожали его ребенка убить. Тоже сбежал в Литву», — напомнил собеседник «ФАКТОВ».

Напомним, указание прекратить преследование Голунова у Путина дали, чтобы ему не ставили неудобных вопросов во время «прямой линии», которая назначена на 20 июня.



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