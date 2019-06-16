Мир

Майдана в России не будет, на то есть сразу несколько причин

Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве 12 июня стал, по мнению агентства BBC, самым крупным несогласованным протестом года в России. По оценке МВД, на акцию вышли 1200 человек. Полиция предприняла попытку жестко разогнать митингующих. По свидетельству очевидцев, хватали всех без разбора, кто проходил по Трубной площади в белой футболке (цвет участников акции). Протестующих жестоко избивали и затаскивали в автозаки. Всего, по данным «ОВД-Инфо», на 6 часов вечера по Москве, на марше были задержаны 423 человека. Официальные цифры — около 200.

Среди задержанных много журналистов: корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский, главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и многие другие. По сообщению «Дождя», полиция использовала при задержаниях дубинки.

Одного из инициаторов акции, журналиста «Медузы» Евгения Берга, задержали во время телефонного разговора с вице-мэром Александром Горбенко, который отвечает за проведение митингов в Москве.

Напомним, что российского журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Однако после волны возмущения в прессе (за журналиста заступились певица Земфира и музыкант Дельфин), пять суток спустя, журналист выходит на свободу.

Иван Голунов известен своими разоблачительными статьями о коррупции в России. В последнее время он вел свое расследование о так называемой «похоронной мафии». Обвинить журналиста в распространении наркотиков попытался подполковник ФСБ Марат Медоев. По сведениям СМИ, он вовлечен в коррупционную схему в сфере оказания ритуальных услуг в Москве. В российской столице действует Государственное унитарное предприятие «Ритуал». Ему как раз и было посвящено новое расследование Голунова, которое он еще не успел опубликовать. Российский оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что «Ритуал» тесно связан, как раз с Медоевым.

Россиянам удалось отбить у власти журналиста Ивана Голунова. Но испугались ли на самом деле в Кремле народных протестов? Или все это был хитроумный план высших эшелонов российской власти? Об этом «ФАКТЫ» пообщались с известным российским политологом Игорем Эйдманом и российским ученым, кандидатом геолого-минералогических наук Юрием Медоваром, который частенько выступает с критикой российских властей.

Если бы арест Голунова заказал сам хозяин Кремля, то журналиста, возможно уже бы и не было в живых. Так, по крайней мере считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

- Иван Голунов вышел на свободу пять дней спустя, после того, как его арестовали. Что произошло такого экстраординарного? Путин испугался народных протестов?

- Я думаю, что причина вот в чем. Решение об его аресте и подбросе ему наркотиков принималось не на очень высоком уровне генералов ФСБ, генералов полиции. Но не на уровне Кремля. А сам Иван, чего не понимали не очень умные наши «ментовские генералы», оказался крепким орешком. Думали — ну, какое-то интернет-издание «Медуза», находится где-то в Латвии. Они просто не ожидали, что его арест вызовет такую бурную реакцию российского общества. И, кстати, не только российского. То есть он им просто оказался не по зубам. Мы знаем, что по приказу Путина, или даже Патрушева (секретарь совета безопасности РФ) любого журналиста можно посадить или даже убить. Вы же знаете историю с Анной Политковской (застрелена в лифте своего дома в 2006 году — Авт.), историю Юрия Щекочихина, вступившего в противостояние с ФСБ, которое занималось контрабандой, да и сейчас занимается. Он умер в 2003 году при загадочных обстоятельствах после скоротечной болезни. Но тут была другая ситуация. Не тот уровень. Тут, скорее всего заказ на арест Ивана Голунова исходил от «кладбищенской мафии», про которую он писал в последнее время.

Но власти решили использовать неумелую попытку посадить журналиста в свою пользу. Они решили сдать назад, чтобы продемонстрировать обществу, что у нас есть гарант правопорядка. Да, какие-то нехорошие менты могут попробовать нарушать закон. Но высшее руководство это ликвидирует.

Игорь Эйдман

- Мне показалось, что Голунов вышел на свободу немного подавленным. В одном из первых интервью он заявил, что россиянам не стоит выходить на несанкционированные митинги. С ним успели поработать?

- Я думаю, вот в чем дело. Одним из условий его освобождения был отказ руководства «Медузы» от призывов к россиянам выходить на митинги. То есть поменяли протест на свободу Голунова.

Конечно, власти, Администрация президента России хотели сделать хорошую мину при плохой игре. Вот мол, есть президент — гарант Конституции. И это именно его вмешательство спасло бедного журналиста от репрессий. Некоторые известные журналисты, тот же Венедиктов (главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — Авт.), начали подыгрывать Кремлю. Начали писать, что власти и гражданское общество на этот раз были вместе. Хотя зверский разгон протестующих против ареста Голунова как раз показал обратное. Показал жестокое мурло этой власти.

- Но почему протесты начались уже после того, когда Голунова отпустили?

- Я сейчас живу в Берлине. Мы тут, кстати, тоже выходили на протесты. Почему? Потому что Голунов это лишь один из многих, кого провоцируют, кому подбрасывают наркотики в интересах правоохранительных органов. Такие случаи происходят каждый день. За этих людей некому заступиться. В стране правовой беспредел. Кроме того — Голунов мог стать один из множества политзаключенных, которые и сегодня продолжают оставаться в тюрьме. Как те же незаконно захваченные украинцы, которых продолжают удерживать в России, крымские татары. Люди продолжают за них бороться. Нельзя ставить на этом точку.

Дело Голунова в любой момент могут возобновить. Такое мнение выразил в интервью «ФАКТАМ» кандидат геолого-минералогических наук, российский ученый Юрий Медовар.

- А ведь в России сотни тысяч людей сидят по статье «Незаконное хранение наркотиков», по которой собирались посадить и Ивана Голунова… Кто может сказать, сколько из них на самом деле хранили наркотики?

В деле журналиста Голунова, на мой взгляд, еще рано ставить точку. Ваню выпустили из-под ареста ввиду отсутствия улик. Знаете, что это обозначает? Его дело в любой момент можно возобновить. Не было улик? Вот появляется какой-нибудь «дядя Вася», который говорит: «Голунов у меня покупал наркотики». И все начинается снова.

- А с какой формулировкой его нужно было выпускать?

- Чтобы это дело больше не возобновили — «в виду отсутствия состава преступления». А так получается, что Ваню, вроде как на крючок подвесили и в любой момент могут дернуть. Боюсь, что если Голунов будет продолжать свои расследования, то ему нужно бежать в другую страну, просить политического убежища. Его просто не оставят в покое.

Система подбрасывания наркотиков неугодным работает. Вот недавно выпустили главу чеченского общества «Мемориал» Оюба Титиева. 18 марта он был приговорен к четырем годам за хранение наркотиков. Адвокаты в ходе следствия настаивали, что наркотики были подброшены. И вот на днях Титиев вышел на свободу. Но ему нужно будет заплатить большой штраф.

Для давления на неугодных у нас в России могут придумать и другие причины. Например, 77-летнего доктора физико-математических наук Льва Пономарева арестовали на 25 суток за репост объявления «Эха Москвы» о несанкционированном митинге. Он не сам призывал, а просто сделал репост. Как альтернативу аресту ему предложили заплатить рекордный для России штраф 300 тысяч рублей!

Юрий Медовар

- Как вы думаете, почему Голунова все-таки так быстро выпустили?

- Мне это не очень понятно. Протесты и митинги случались и раньше. Вот я участвовал в мероприятиях по Олегу Сенцову. Люди выходили на митинги — протестовали. Но Сенцова никто не выпускает. То же самое и по украинским морякам. И по российским политзаключенным. Власть не особо обращает внимание на эти протесты. А тут как-то очень быстро среагировали.

Может быть, власть хотела показать, что она справедливая? Вроде бы каких-то генералов отстранили. Показали демократию. Но, одного Голунова отпустили, а сотни других посадили за митинг в поддержку журналиста. Думаю, даже у лидера КНДР Ким Чен Ына демократии в стране больше.

- Вы до этих событий что-то слышали про Ивана Голунова?

- Признаюсь, что нет. Теперь знаю, что он вел свое собственное расследование по поводу похоронной мафии…

- Хм… Я тоже писал про похоронную мафию в Украине. Но мне никто не подбрасывал наркотиков…

- Ну вот видите — у вас другое общество. Более свободное. Но статьи о похоронной мафии (говорят. Что это именно они заказали Голунова), Иван писал еще о таком непотопляемом дядьке Петре Бирюкове — это вице-мэр Москвы, который при зарплате чиновника 8 миллионов рублей в год, смог купить себе девять пентхаусов, стоимостью по 100 миллионов каждый! Писал про главу пенсионного фонда, который купил себе квартиру за 250 миллионов рублей. Многие были заинтересованы в том, чтобы Голунов больше не проводил своих расследований.

- Я видел видео, когда Голунов вышел на свободу — он выглядел подавленным. А потом и вовсе сказал, что ходить на несанкционированные протесты не стоит…

- Да. Я тоже это видел. Мне кажется, что Ваня был в стрессовом состоянии. Мне кажется, что он сам не ожидал, что его так быстро выпустят. Но. Возможно с ним и хорошо поработали. В любом случае, мы скоро это увидим. 16 июня будет санкционированный, разрешенный митинг в поддержку Ивана Голунова. Там будут выступать такие известные кремлевские пропагандисты, как Киселев, Скабеева. Вот тогда и посмотрим, будет ли выступать Иван, и что именно он скажет? У меня есть опасения, что будет хвалить Путина. Ну, значит, удалось обломать Ивана.

- Уже после того, как Голунова выпустили, начались митинги, которые проходили не только в Москве. И они были жестоко подавлены. .

- Ну, это полиция умеет делать — жестоко подавливать. Вспомните тот случай, когда по Москве шла таджичка с отрезанной головой 4-летней девочки. Так вся полиция разбежалась. Их не было. А как митинг, так они своих «космонавтов» с дубинками расставляют и начинают всех подряд лупить.

- В России вообще возможны какие-либо долгосрочные протесты. Не время от времени, а так, чтобы стоять до конца, ради какой-либо цели? Боится ли Путин этих протестов?

- Думаю, что нет. Не боится. И не возможны. По крайней мере, пока. Все недовольства граждан пресекаются сразу. У меня была знакомая. Она оппозиционер. Вскрывала махинации на выборах. Так ее оштрафовали на 200 тысяч рублей. Таких денег у нее не было. Мы помогали, собирали. Удалось собрать лишь сто тысяч. Подруге пришлось сбежать с тремя детьми на Кипр.

Известного журналиста Сашу Сотника прессовали, угрожали его ребенка убить. Тоже сбежал в Литву.

- Вы остаетесь в России. Не боитесь давать такие интервью украинской прессе?

- А чего мне бояться? Мне кажется, что я ничего противозаконного не говорил, ни на кого не наезжал, как Борис Немцов на Путина. Надеюсь, что ничего не будет. Мы просто поговорили с вами и все.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на митинге в поддержку Ивана Голунова заметили дочку спикера российского президента Дмитрия Пескова Елизавету.

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