26.24 / 26.49 29.51 / 29.90
Киев: +28
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Почти готовы: у Путина сделали новое острое заявление об объединении с Беларусью

13:37 16 июня 2019 392
Флаги России и Беларуси
Инф. «ФАКТОВ»

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по интеграции двух государства, обсуждение которой продолжится на уровне премьер-министров 21 июня в Минске. Об этом росСМИ сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

При этом он напомнил, что три недели назад, когда в Москву приезжал премьер-министр Беларуси, звучала цифра в 70%.

«Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к стопроцентной отметке», — заявил Орешкин.

По его словам, сторонам предстоит принять два документа — «дорожную карту» действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить.

Напомним, ранее стало известно, какой ультиматум выдвинул Кремль президенту Беларуси, требуя от него выступить с инициативой об объединении государства с Россией.

В свою очередь в интервью «ФАКТАМ» бывший кандидат в президенты Беларуси, политэмигрант Алесь Михалевич заявил, что в Кремле продолжает обсуждаться вариант отстранения президента Беларуси Александра Лукашенко, вплоть до организации покушения на него.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины