Мир

Почти готовы: у Путина сделали новое острое заявление об объединении с Беларусью

Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по интеграции двух государства, обсуждение которой продолжится на уровне премьер-министров 21 июня в Минске. Об этом росСМИ сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

При этом он напомнил, что три недели назад, когда в Москву приезжал премьер-министр Беларуси, звучала цифра в 70%.

«Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано. Да, есть еще детали по срокам, дальше будет более глубокая проработка тех элементов, которые есть, но мы постепенно движемся к стопроцентной отметке», — заявил Орешкин.

По его словам, сторонам предстоит принять два документа — «дорожную карту» действий и некий концептуальный документ, который будет описывать принципы, на базе которых движение будет происходить.

Напомним, ранее стало известно, какой ультиматум выдвинул Кремль президенту Беларуси, требуя от него выступить с инициативой об объединении государства с Россией.

В свою очередь в интервью «ФАКТАМ» бывший кандидат в президенты Беларуси, политэмигрант Алесь Михалевич заявил, что в Кремле продолжает обсуждаться вариант отстранения президента Беларуси Александра Лукашенко, вплоть до организации покушения на него.

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