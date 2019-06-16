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Голкипер прибежал на угловой к чужим воротам, а обратно вернулся на мотоцикле: забавное видео
Забавный эпизод произошел в матче любительских команд в бразильском городе городе Варзее, штат Риу-Гранди-ду-Норти. В конце встречи голкипер проигрывавшей команды прибежал в чужую штрафную площадку на угловой. Во время подачи с угловой отметки к бровке подъехал мотоциклист. Эпизод закончился неточным ударом головой одного из футболистов. Находчивый голкипер, чтобы побыстрее вернуться к своим воротам, сел на заднее сиденье мотоцикла и проехал через все поле.
15 июня 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер Алиссон в один день стал отцом и победил со сборной Бразилии.
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