Суперголы в финале: Украина впервые стала чемпионом Европы среди слабослышащих (видео)

Спорт

Дефлимпийская сборная Украины по футболу завоевала золотые медали чемпионата Европы среди спортсменов с нарушением слуха, который проходил со 2 по 15 июня в греческом городе Ираклион (остров Крит).

На групповой стадии турнира с участием 16 команд «желто-синие» одолели Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0). В четвертьфинале перед нашими ребятами не устояла сборная России (2:1), а в полуфинале — команда Ирландии (1:0). В решающем матче состязаний украинская сборная обыграла Германию (2:0) и впервые в истории стала чемпионом Европы.

Видео финала Украина — Германия — 2:0 (суперголы «желто-синих» смотреть с 1:33,40 и 1:47:40)

«Бронза» досталась хозяевам состязаний грекам, одолевшим в матче за третье место ирландцев — 3:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что молодежная сборная Украины завершила триумфом чемпионат мира в Польше.

Фото eurodeafcrete2019. eu

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