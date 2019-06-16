Политика

В Кремле рассказали, чего ждут от Зеленского

Президент России Владимир Путин занимает выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор нет понимания, какими будут подходы нового президента к основным вопросам повестки дня», — заявил Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, в частности, «неясно, сохранится ли недружественная позиция Украины по отношению к России». Также в Кремле хотели бы понять отношение Зеленского к Минским договоренностям.

«В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — заявил пресс-секретарь Путина.

Как писали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин так и не поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Глава Кремля объяснил это тем, что ему не нравятся высказывания украинского гаранта, в частности определение России как страны-агрессора.

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