Вызывает ненависть: Кошевой рассказал, как Зеленский относится к Путину

Украина

Актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой ранее заявивший, что опасается ездить родственникам на временно оккупированные территории Луганской области, рассказал о ненависти, которую лидер РФ Владимир Путин вызывает у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Гордон».

«Сказать, что он злой (на Путина. — Ред.) — это ничего не сказать. Думаю, у всей нашей команды он вызывает сходное чувство. Он вызывает ненависть просто-напросто. Если мягко…», — сказал он.

Отвечая на вопрос, кто бы мог стать эффективным переговорщиком между Москвой и Киевом вместо кума Путина — оппозиционного политика Виктора Медведчука, Кошевой заявил, что не понимает, «что там делает Медведчук». Актер считает, что на переговорах «надо будет разговаривать по-мужски»: «А может, еще и ляпаса ему дать за то, что он сделал… Наш Вован (Зеленский, — Ред.) же качается — может вырубать… Мне бы очень хотелось. Представляешь, сколько у этого видео просмотров будет! Не знаю… Я не вижу переговорщика. Мне кажется, он найдет человека или придет к какому-то мнению».

В то же время Евгений Кошевой сказал, что рукоприкладству во время переговоров мешает политическая этика, добавив, что в отношении Путина вряд ли можно говорить о какой-то этике. И согласился с утверждением, что в случае «мужского разговора» с Путиным цивилизованный мир был бы на стороне Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шоумен Евгений Кошевой из «квартальной» команды президента Украины Владимира Зеленского заявил, что наркотики в их компании — «личное дело каждого»: «Мы не собираемся за круглым столом и не „долбим“ трубку мира. У каждого есть свои интересы. Кто-то хочет, а кто-то — нет».

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