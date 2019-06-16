14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет, блеснув красотой (фото)

Стиль жизни

14-летняя Дева Кассель, дочь итальянской кинозвезды Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, продолжает блистать в обществе. Недавно девушка снялась в своей первой рекламной фотосессии — для бренда Dolce&Gabbana, с которым давно сотрудничает ее 54-летняя мать. На этот раз юная модель впервые посетила показ мужской коллекции Dolce&Gabbana в Милане и стала центром внимания прессы.

Дева, которая похожа на свою звездную красавицу-мать, пришла в черных брюках и черном пиджаке с лацканами. Наряд оживлял красный топ. У себя в Instagram Дева выложила черно-белую фотографию.

У Моники и Венсана, который развелись в 2013 году, есть две дочери. Младшей Леони сейчас девять лет. Недавно у Касселя родилась третья дочь Амазони — от его 22-летней второй жены, модели Тины Кунаки.

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