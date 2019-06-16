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В ночь на 17 июня произойдет уникальное лунное затмение
В ночь с 16 и на 17 июня Луна максимально приблизится к Земле, а затем скроется в тени нашей планеты. В Украине пик этого явления придется на завтра, 17 июня, в 15:30 по киевскому времени.
А жители южного полушария смогут увидеть, как одно за другим будут сменять друг друга: лунное затмение, затем огромное Суперлуние (астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна обращается вокруг нашей планеты. — Авт.), переходящее в Голубую Луну — спутник Земли постепенно сменит цвет от голубого (полнолуние имеет обычно пепельно-серый цвет; появление у Луны голубого оттенка является крайне редким явлением, обусловленным оптическим эффектом) до кроваво-красного. Астрофизики сообщили, что такая череда явлений случится впервые за 150 лет.
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Медики предостерегают, что все это может отразиться на самочувствии людей, которые будут испытывать головную боль, усталость и раздражение, особенно следует поостеречься хроническим больным и пожилым людям.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 21 января этого года жители Северной и Южной Америки наблюдали за полным лунным затмением.
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