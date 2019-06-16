Умер президент МБК «Николаев» Николай Бобров

Общество

В ночь на 16 июня скончался президент Муниципального баскетбольного клуба «Николаев», экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Николай Бобров. Об этом стало известно из сообщения на странице МБК «Николаев» в Facebook.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ночью перестало биться сердце Николая Евгеньевича Боброва — человека, благодаря которому клуб выжил и развивался последние годы. Выражаем соболезнования всем родным и близким» говорится в сообщении.

Николай Евгеньевич Бобров родился в 1957 году в Николаеве. В 1980 году окончил Николаевский кораблестроительный институт, с 1984 года — в органах государственной безопасности. Начинал службу в Николаеве. Работал на различных постах, среди которых должность начальника отдела «К» в Николаевском УСБУ.

В декабре 2003 года был назначен начальником Николаевского Управления СБУ. Был уволен с этой должности в 2005 г. указом Виктора Ющенко.

Занимал должность первого заместителя начальника управления спецслужбы в Крыму. После чего в апреле 2010 года был назначен начальником УСБУ в Донецкой области.

В 2011 году экс-президент Украины Виктор Янукович подписал указ о его назначении на должность начальника УСБУ в Николаевской области. Спустя год он был уволен с этой должности. Окончил службу в звании генерал-майор СБУ.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2017 Николай Бобров стал президентом МБК «Николаев».

Прощание с Николаем Бобровым состоится во вторник, 18 июня с 11.00 в николаевской городской больнице № 4 (ул. Адмирала Макарова, 1).

Как сообщали «ФАКТЫ», 6 июня умер знаменитый писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter