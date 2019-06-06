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Умер знаменитый украинский писатель
Утром в четверг, 6 июня, на 91-м году умер классик украинской литературы, герой Украины писатель Юрий Мушкетик.
Об этом сообщил поэт и публицист, руководитель Национального союза писателей Михаил Сидоржевский. По его словам, о смерти Юрия Мушкетика сообщила дочь писателя Леся. «Светлая память и царство небесное, уважаемый Юрий Михайлович», — написал он на своей страничке в социальных сетях.
Эксклюзивное интервью, которое писатель дал «ФАКТАМ» к своему 85-летию, читайте на сайте: «Юрий Мушкетик: «В моей жизни по-всякому бывало. Был и на коне, и под конем«
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