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Путин уже на грани: Каспаров оценил угрозу захвата Россией Харькова и Беларуси
Известный оппозиционный политик России Гарри Каспаров считаетм маловероятным продвижение войск главы Кремля Владимира Путина вглубь территории Украины и захват новых территорий.
«Путин подошел к рубежу, когда любые его действия встретят новый уровень отпора. Любое продвижение вглубь Украины будет сопряжено с несопоставимыми потерями. Украинская армия гораздо лучше к этому готова и в общем нет никаких оснований предполагать, что жители Харькова или южных областей будут встречать россиян с цветами», — сказал он.
По мнению политика, оккупация Беларуси будет более вероятной, пишет OBOZREVATEL.
«Путин гебешник, он не военный и не любит больших жертв на самом деле. Он всегда сопоставляет инвестицию с возвратом. Количество жертв может быть большим, и я не уверен, что население РФ готово такую войну поддерживать. Аннексия Беларуси может быть бескровной. Ведь большая война — это тяжелый случай», — считает Каспаров.
Политик также не исключил, что президент РФ может начать гибридную войну против стран НАТО.
«Я не исключаю какого-то рода гибридной войны против стран НАТО. Это выведет конфронтацию на новый уровень. В отчаянном положении он вполне может решится протестировать НАТО. А будет ли НАТО отвечать, если это будет гибридная война, я бы тоже не стал сбрасывать со счетов», — говорит он.
Как писали «ФАКТЫ», президент России Владимир Путин занял выжидательную позицию в отношении президента Украины Владимира Зеленского.
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