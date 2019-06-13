Под угрозой весь юг страны: в Украине бьют тревогу из-за кризиса в Молдове

Мир

Несмотря на то что и Запад, и Россия признали полномочия президента, парламента и новоназначенного правительства Молдовы, в стране сложилось двоевластие. Силовые и правоохранительные структуры пока не очень активно вмешиваются в политическое противостояние, заявляя только о поддержании правопорядка. Протестующие против «старого» президента и новообразованной парламентской коалиции продолжают блокировать государственные учреждения, полиция и карабинеры им не мешают. Несмотря на то что назначенное парламентом правительство уволило главу Национального полицейского инспектората Александра Пынзаря, тот по прежнему руководит полицией. И даже организовал репрессии против части полицейских, заявивших о признании нового правительства.

Новоназначенный глава МИД Республики Молдова Нику Попеску в среду, 12 июня, заявил, что Молдова будет настаивать на выводе российских войск с территории Приднестровья. В то же время представители контролируемой олигархом Владимиром Плахотнюком «старой власти» утверждают: пророссийски настроенный президент Додон готовится к предоставлению Приднестровью широких прав и федерализации страны в угоду России. Их оппоненты парируют обвинения, ссылаясь на заявление вице-премьера Российской Федерации о том, что это именно Плахотнюк предложил русским федерализовать Молдову в обмен на прекращение уголовного преследования его россиянами. Мировое сообщество, как и в ситуации с украинскими Донбассом и Крымом, «выражает обеспокоенность» и призывает к мирному урегулированию. Чем закончится противостояние, пока не понятно.

— Будет ли федерализация Молдовы? Возможно. Если государство слабо и не может самостоятельно разрешить конфликт в Приднестровье, рано или поздно его будут решать внешние игроки в лице Евросоюза и России, напрямую заинтересованные в своем присутствии в регионе. И если они найдут консенсус между собой, то Молдове трудно будет что-то противопоставить, — считает политолог Юрий Романенко, директор программы международной и внутренней политики Украинского института будущего.

По мнению политолога, полностью подчинить нашего южного соседа Россия не сможет. Однако может получить там большие преференции, которые поставят под угрозу безопасность наших границ:

— Приберет ли Россия Молдову к рукам? Не думаю. Во-первых, коалиция пока не пришла к власти. Во-вторых, она будет слишком неустойчива, а Плахотнюк будет сопротивляться. Молдова находится в очевидном тупике, который непонятно как разрешится. При самом плохом для нас раскладе Молдова разблокирует России доступ к ее военным базам в Приднестровье, там увеличится военный контингент. Под угрозой окажется весь юг Украины. Но на сегодняшний день Украина не занята какой-то политикой противодействия этому. У нас вектор внимания сосредоточен на том, какую шаурму ел президент, на мемасиках в интернете.

О развитии ситуации в Молдове и о том, как эксперты-международники оценивают исходящую от нее опасность для нашей страны, читайте в материале «ФАКТОВ» «Путин одержал важную победу в Молдове: станет ли Украина следующей жертвой».

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