- 20:09 Под Одессой во время получения взятки задержали военкома
- 19:27 В Конче Заспе водитель на скорости протаранил сразу три машины: эксклюзивные фото с места ДТП
- 19:04 Под Одессой рыбак вместо рыбы поймал боевую противотанковую гранату
- 18:19 Путин уже на грани: Каспаров оценил угрозу захвата Россией Харькова и Беларуси
- 17:29 В сеть попало новое фото последствий ночного взрыва в центре Киева
- 17:09 Мы демонстрируем нашим врагам, что Украина живет, развивается и движется в Европу, — Порошенко
- 17:08 18 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Гринько
- 16:45 Модель, спортсменка и телеведущая: яркие фото жены Дмитрия Комарова Александры Кучеренко
- 16:38 Умер президент МБК «Николаев» Николай Бобров
- 16:09 Алина Гросу показала своего возлюбленого
- 16:05 В ночь на 17 июня произойдет уникальное лунное затмение
- 15:54 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет, блеснув красотой
Под Одессой во время получения взятки задержали военкома (фото)
В Одессе на взятке в тысячу долларов задержан заместитель руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так именуются бывшие военкоматы).
Как сообщили в областном управлении СБУ, сотрудник спецслужбы уличили этого подполковника ВСУ в систематическом получении взяток.
«Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета со штампом о непригодности к прохождению службы, якобы по состоянию здоровья», — информировали в ведомстве.
Правоохранители (операция проводилась совместно с военной прокуратурой и ГБР) задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки.
В военной прокуратуре уточнили, что задержан заместитель начальника Доброславского военкомата.
«За содействие в прохождении гражданином военно-врачебной комиссии и выдачу призывнику военного билета подполковник требовал от отца неправомерную выгоду в сумме тысячи долларов», — отметили в прокуратуре.
После получения указанной суммы военного чиновника задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
Как писали «ФАКТЫ», ранее под Одессой райвоенком торговал «белыми билетами» по 500 долларов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...