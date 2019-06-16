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Происшествия

Под Одессой во время получения взятки задержали военкома (фото)

20:09 16 июня 2019 22
Задержание
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе на взятке в тысячу долларов задержан заместитель руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (так именуются бывшие военкоматы).

Как сообщили в областном управлении СБУ, сотрудник спецслужбы уличили этого подполковника ВСУ в систематическом получении взяток.

«Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от призывников за выдачу военного билета со штампом о непригодности к прохождению службы, якобы по состоянию здоровья», — информировали в ведомстве.

Правоохранители (операция проводилась совместно с военной прокуратурой и ГБР) задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки.

В военной прокуратуре уточнили, что задержан заместитель начальника Доброславского военкомата.

«За содействие в прохождении гражданином военно-врачебной комиссии и выдачу призывнику военного билета подполковник требовал от отца неправомерную выгоду в сумме тысячи долларов», — отметили в прокуратуре.

После получения указанной суммы военного чиновника задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту производства о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Как писали «ФАКТЫ», ранее под Одессой райвоенком торговал «белыми билетами» по 500 долларов.

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