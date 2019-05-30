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Под Одессой райвоенком торговал "белыми билетами" по 500 долларов
В Одессе в среду, 29 мая, задержали с поличным руководителя районного военкомата. Как сообщили в управлении СБУ в Одесской области, сотрудники спецслужбы изобличили в систематическом получении взяток начальника одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Размер взятки составлял в среднем 500 долларов и зависел от платежеспособности «клиента». А вот военком Бердянска оценил выдачу военного билета без прохождения службы в армии в 1200 долларов.
Оперативники установили, что военком наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан за уклонение от прохождения военной службы. К противоправной деятельности злоумышленник привлек посредника — руководителя этого же военкомата в отставке.
Правоохранители задокументировали, как чиновник в погонах требовал от местного жителя плату за содействие в уклонении от призыва и выдачу военного билета о непригодности к прохождению срочной службы по состоянию здоровья.
«Вчера посредника задержали на одной из улиц Одессы после получения взятки и передачи призывнику военного билета», — сообщили в управлении.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (взятка) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления.
Операция по разоблачению взяточника проводилась совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона.
Как стало известно «ФАКТАМ», задержанные — военный комиссар Овидиопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также экс-руководитель этого военкомата.
Ранее под Одессой военкома поймали на крупной взятке.
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