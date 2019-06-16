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Боевики "ДНР" придумали, как заработать на очередях на пунктах пропуска: цены впечатляют
Цены «на проезд» в обход общей очереди на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт боевиков «ДНР» и — за место в льготной очереди достигают 2,5 тысяч российских рублей (около 1300 гривен). Об этом сообщают в социальной сети те, кто пересекает линию разграничения.
Взятки и продажа мест в очереди, по словам участников чатов о ситуации на линиях разграничения присутствуют исключительно на оккупированной стороне. Люди отмечают, что украинские контрольно-пропускные пункты минуют максимум за полчаса. А для того, чтобы проехать блокпосты боевиков многие занимают очередь накануне ночью.
Люди с возмущением пишут о том, что на блокпосту боевиков пропускают автомобили очень медленно — в очереди на 16 июня 2019 года почти по всем направлениям со стороны боевиков скопилось до 200 автомобилей. И без взяток в льготную очередь невозможно попасть даже с ребенком и пожилым больным человеком.
«Шикарный бизнес, затрат — 0, налогов — 0, чем меньше работаешь, тем больше доход — МЕЧТА сбылась, жизнь удалась… Пацаны долго шли к успеху, и на конец то сказочно свезло — поставили поднимать шлагбаум на КПП. Куда там, Остапу Ибрагимовичу (Бендеру. — Авт.) с его билетами на ремонт провала! Хочу такую работу, теперь есть о чём мечтать перед сном!
Горловка. Стоим больше 2 часов без движения. Узнал стоимость проезда-2500 ржублей, поставить в льготку 1000 ржублей», — пишет один из пользователей соцсетей.
«А нормально организовать не вариант? Навароссы одним словом», — добавил другой.
«Вчера муж простоял с 04.30 и заехал только в 19.05. Звонки в мгб не помогли. Слава „днр“», — пишет еще одна из пользователей.
Люди возмущены настолько, что уже подписывают петицию с требованием навести порядок, к главарю донецких боевиков Денису Пушилину и даже к президенту России Владимиру Путину.
Ранее «ФАКТЫ» уже писали о том, что люди часами стоят под палящим солнцем: в сети показали фото огромных очередей на пунктах пропуска на Донбассе.
Фото из соцсетей
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