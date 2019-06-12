Украина

Часами стоят под палящим солнцем: в сети показали фото огромных очередей на пунктах пропуска на Донбассе

Боевики так называемой «ДНР» устроили «адский геноцид» на пункте пропуска в районе Еленовки (Оленівки) Волновахского района Донецкой области (КПВВ «Новотроицкое» со стороны территорий, подконтрольных правительству Украины), вынуждая людей выстаивать огромные очереди для пересечения линии разграничения. Ранее в сетях показали видео солидной очереди в районе оккупированной Горловки.

Фото очереди, стоящей на подъезде к КПВВ, контролируемому боевиками, выложили в сеть. «Еленовка 7:11 12.06.2019 . Судя по всему, рукожопые админы от дыры таки ухитрились грохнуть базу данных, и вынуждены всё вбивать с нуля. С чем и связан адский геноцид последних дней. Ну, и правило — до 12 едут перевозы и беременные на всю морду инвалиды, с 12 до 16 — не едет никто, а с 16 едут остальные», — пишет интернет-пользователь «БыльБылева».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин изменил порядок въезда на неподконтрольную территорию Украины, добавив в перечень необходимых документов для пересечения КПВВ справку от органов миграционной службы, если въезд на свободную территорию Украины связан с оформлением документов.



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