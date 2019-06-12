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Часами стоят под палящим солнцем: в сети показали фото огромных очередей на пунктах пропуска на Донбассе
Боевики так называемой «ДНР» устроили «адский геноцид» на пункте пропуска в районе Еленовки (Оленівки) Волновахского района Донецкой области (КПВВ «Новотроицкое» со стороны территорий, подконтрольных правительству Украины), вынуждая людей выстаивать огромные очереди для пересечения линии разграничения. Ранее в сетях показали видео солидной очереди в районе оккупированной Горловки.
Фото очереди, стоящей на подъезде к КПВВ, контролируемому боевиками, выложили в сеть. «Еленовка 7:11
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин изменил порядок въезда на неподконтрольную территорию Украины, добавив в перечень необходимых документов для пересечения КПВВ справку от органов миграционной службы, если въезд на свободную территорию Украины связан с оформлением документов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».