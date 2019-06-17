Жена Зеленского посетила «Артек» вместе с героями сериала «Школа»

Украина

Супруга президента Елена Зеленская 16 июня посетила международный детский центр «Артек», который отмечает 94-ю годовщину основания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Уточняется, что вместе с Зеленской в детский лагерь приехал президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка.

«Замечательно, что у нас есть такие заведения. И таких центров нужно больше, потому что „Артек“ — уникальный. Я тоже была в „Артеке“ в Крыму. Это были незабываемые моменты моей юности. И очень символично, что я была в лагере в 1994 году, а сегодня „Артек“ отмечает 94-ю годовщину», — отметила Зеленская.

Вместе с первой леди в «Артек» в Пуще-Водицу приехали известные актеры, главные герои сериала «Школа» Александр Петренко и Ирина Кудашова.

Напомним, что после оккупации Крыма международный детский центр «Артек» возобновил свою работу на базе санаторно-курортного комплекса в Пуще-Водице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена показала свою лучшую подругу и поздравила ее с Днем друзей. Снимки появились на странице первой леди в Instagram. Оказалось, что лучшей подругой Зеленской является супруга комика «Квартала 95» Александра Пикалова — Ирина. Она работает в студии исполнительным продюсером. С Александром они поженились в 2003 году, с ним они воспитывают сына Михаила .В комментарии к фото Елена Зеленская напомнила, что дружба и искренние отношения являются самыми важными для человека.

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