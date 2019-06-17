Мир

Dragon-19: рядом с Украиной начались самые масштабные в году учения НАТО

В Польше в воскресенье, 16 июня, начались самые масштабные в этом году учения НАТО Dragon-19, участие в которых принимает 18 тыс. солдат из 12 стран, а также 2,5 тысячи единиц военной техники. Об этом пишет ресурс Радио Польша.

Сообщается, что маневры будут проходить на суше, на море, в воздухе и киберпространстве. Основной целью учений стала проверка совместимости польских частей с союзными войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую поддерживают в рамках учений военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Слоавкии.

Также сообщается, что учения должны проходить в течение 4 дней.

Напомним, что ранее Украина и Британия провели учения в Черном море. В ходе учений были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне и проведены тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что в июле в Черном море пройдут совместные учения Военно-морских сил Украины и стран-членов Альянса. «В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией», — сказал Столтенберг.

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