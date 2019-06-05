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Корабли НАТО войдут в июле в Черное море: Столтенберг назвал причину
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что в июле в Черном море пройдут совместные учения Военно-морских сил Украины и стран-членов Альянса. Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает УНИАН.
«В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией»,— сказал Столтенберг.
Также он отметил, что Альянс внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря. В апреле министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку военно-морских сил и сил украинской береговой охраны, большее военно-морское присутствие наряду с визитами в порты и учениями, а также по обмену информацией.
Кроме того, Столтенберг отметил, что уже проходили регулярные учения и визиты в порты, в том числе, кораблей из постоянных военно-морских групп НАТО и других кораблей Альянса.
«И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной», — заявил Столтенберг.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», основной темой переговоров Зеленского и Столтенберга стала координация усилий Украины и НАТО в противодействии российской агрессии на Донбассе и в Крыму, о которой президент Украины недавно заявил во время выступления на IT-конференции в Киеве.
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