Украина

На Украину надвигается ненастье: синоптики предупредили о грозах и дождях

В ближайшие дни в части регионов Украины выпадут обильные осадки, при этом на территории всей страны сохранится жара. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о том, что 17 июня ожидаются дожди и грозы в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях, местами град и шквалы 15−20 м/с.

На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и в верховьях рек Закарпатской области возможен подъем воды, но без негативных последствий.

«При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков», — говорится в сообщении.

По всей территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 18 июня в Киеве ожидается понижение дневной температуры до + 27 + 29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

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