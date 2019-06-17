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На Украину надвигается ненастье: синоптики предупредили о грозах и дождях
В ближайшие дни в части регионов Украины выпадут обильные осадки, при этом на территории всей страны сохранится жара. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о том, что 17 июня ожидаются дожди и грозы в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях, местами град и шквалы 15−20 м/с.
На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и в верховьях рек Закарпатской области возможен подъем воды, но без негативных последствий.
«При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков», — говорится в сообщении.
По всей территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что с 18 июня в Киеве ожидается понижение дневной температуры до + 27 + 29 градусов. В течение 18−20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
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