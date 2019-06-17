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Террористы «ДНР» назвали имена «убийц» Захарченко
В самопровозглашенной «ДНР» заявили, что знают, кто причастен к убийству главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сотрудник спецслужб непризнанной республики анонимно рассказал в эфире телеканала Россия 1, пишет «Лента.ру».
Неизвестный информатор рассказал, что ликвидацию Захарченко организовал начальник 5-го управления контрразведки Службы безопасности Украины Сергей Моторин. Он заявил, что потенциальный убийца ранее жил в Славянске Донецкой области и является выходцем с Донбасса. Аноним убежден, что он имеет отношение к гибели боевика Арсена Павлова, известного как Моторола.
Было названо также еще одно имя — агент 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала (Швед). Его также считают причастным к убийству Захарченко.
Напомним, что Захарченко был ликвидирован 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар». Практически сразу же после его гибели «власти» «республики» сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают. Позже «Народный совет ДНР» избрал и.о. главы недогосударства уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. В ноябре в «ДНР» прошли «выборы», Пушилина «избрали» новым главой «республики».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный украинский режиссер Сергей Лозница считает, что обнародованное российскими СМИ видео, на котором якобы запечатлен момент убийства главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко является постановочным. В частности, он заявил, что видео очень неубедительно и сделано человеком, который не следил за script-continuity и за вторым планом.
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