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Каспаров назвал условие, при котором Путин бросит войска на захват Мариуполя
Президент России Владимир Путин может отдать приказ об оккупации украинского Мариуполя, если это поможет ему поднять его собственный рейтинг. Об этом заявил оппозиционный российский политик Гарри Каспаров.
«Если Путин сочтет, что нужно штурмовать Мариуполь, чтобы поднять свой рейтинг — он это сделает. Но пока, видимо, цифры не дают ему оптимизма, что это решение поможет. Опросы показывают, что население России к войне с Украиной не готово», — заявил он, пишет OBOZREVATEL.
По словам политика, Путин хочет добиться от Украины смены вектора внешней политики.
«Путин не скрывает, что его задачей является разворот Украины с западного направления в империю и все, что он будет делать — это мешать украинцам осуществить сделанный выбор», — заявил Каспаров.
По его словам, с президентом России не имеет смысла проводить переговоры.
«Я не понимаю, о чем может быть разговор. За эти годы Путин четко определил свои цели: аннексия Крыма с его точки зрения — этот акт состоявшийся и обсуждению не подлежит. А оставшаяся часть Украины должна стать вассальной частью империи. Эти тезисы проходят красной нитью во всех его выступлениях», — говорит политик.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Каспаров заявил, что продвижение войск главы Кремля Владимира Путина вглубь Украины и захват новых территорий маловероятно.
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