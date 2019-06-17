Леди Гагу засняли целующейся с женатым мужчиной: видео вызвало бурю эмоций в сети

Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага, которую подозревают том, что она стала причиной краха отношений актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, поразила фанатов публичным поцелуем с женатым мужчиной. Во время концерта в Лас-Вегасе поп-звезда спела слова: «Darling, kiss me» («Дорогой, поцелуй меня») и потянулась к стоявшему рядом музыканту своей группы — трубачу Брайану Ньюмену. Пара, держась за руки, слилась в нежном поцелуе прямо на сцене — к восторгу бурно отреагировавших зрителей.

38-летний Ньюмен и 33-летняя Леди Гага давно дружат. Они были знакомы еще до того, как певица стала знаменитой. Поп-звезда является крестной его маленькой дочери и хорошо знакома с супругой — Энджи Понтани, на которой Брайан женился в 2013 году.

В соцсетях бурно отреагировали на поцелуй. Одни говорили, что это просто шоу и защищали певицу, утверждая, что она действовала так, чтобы усилить драматический эффект песни. «Это называется актерской игрой. Женатые люди постоянно целуются в кино — и ничего», — писали в комментариях. Другие сочли такое поведение недопустимым — особенно, учитывая, близость певицы к семье музыканта.

Между тем СМИ продолжают обсуждать отношения Купера и Леди Гаги. Источник сообщил изданию People, что Брэдли ощущает «огромную, неодолимую связь» в отношении своей партнерши по фильму «Звезда родилась». Однако, выльются ли эти чувства в реальную историю любви — об этом еще говорить рано. На церемонии вручения «Оскар» Леди Гага и Купер, исполнявшие хит из своего фильма, также едва не поцеловались на сцене, вызвав волну пересудов. Ирина Шейк признавалась близким, что чувствовала себя униженной этим эпизодом.

Леди Гага на крестинах дочери Брайана

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гага неприлично выругалась прямо на сцене в ответ на вопрос об отношениях с Брэдли Купером.

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