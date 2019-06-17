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Леди Гагу засняли целующейся с женатым мужчиной: видео вызвало бурю эмоций в сети
Американская певица Леди Гага, которую подозревают том, что она стала причиной краха отношений актера Брэдли Купера и модели Ирины Шейк, поразила фанатов публичным поцелуем с женатым мужчиной. Во время концерта в Лас-Вегасе поп-звезда спела слова: «Darling, kiss me» («Дорогой, поцелуй меня») и потянулась к стоявшему рядом музыканту своей группы — трубачу Брайану Ньюмену. Пара, держась за руки, слилась в нежном поцелуе прямо на сцене — к восторгу бурно отреагировавших зрителей.
38-летний Ньюмен и 33-летняя Леди Гага давно дружат. Они были знакомы еще до того, как певица стала знаменитой. Поп-звезда является крестной его маленькой дочери и хорошо знакома с супругой — Энджи Понтани, на которой Брайан женился в 2013 году.
В соцсетях бурно отреагировали на поцелуй. Одни говорили, что это просто шоу и защищали певицу, утверждая, что она действовала так, чтобы усилить драматический эффект песни. «Это называется актерской игрой. Женатые люди постоянно целуются в кино — и ничего», — писали в комментариях. Другие сочли такое поведение недопустимым — особенно, учитывая, близость певицы к семье музыканта.
Между тем СМИ продолжают обсуждать отношения Купера и Леди Гаги. Источник сообщил изданию People, что Брэдли ощущает «огромную, неодолимую связь» в отношении своей партнерши по фильму «Звезда родилась». Однако, выльются ли эти чувства в реальную историю любви — об этом еще говорить рано. На церемонии вручения «Оскар» Леди Гага и Купер, исполнявшие хит из своего фильма, также едва не поцеловались на сцене, вызвав волну пересудов. Ирина Шейк признавалась близким, что чувствовала себя униженной этим эпизодом.
Friendship goals! (Video: dzergun/Instagram) pic.twitter.com/fBNrTxFvln— Gaga Daily (@gagadaily) 16 июня 2019 г.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Леди Гага неприлично выругалась прямо на сцене в ответ на вопрос об отношениях с Брэдли Купером.
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