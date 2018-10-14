Поначалу мои попытки стать певицей заканчивались тем, что я падала и билась о землю, — Леди Гага

Интервью со звездой

Одним из самых обсуждаемых фильмов нынешней осени в мире стала американская музыкальная драма «Звезда родилась». Ее премьера состоялась в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля в сентябре. В прокат США и Канады картина вышла 5 октября и сразу заняла второе место в рейтинге самых кассовых фильмов недели. Сборы составили 56,6 миллиона долларов при съемочных затратах 36 миллионов долларов. «Звезда родилась» уступила только очередному супергеройскому боевику «Веном», который вышел в прокат в тот же день и собрал в мире 205,2 миллиона долларов. Однако коммерческий успех — не единственный критерий оценки фильма. Критики разнесли «Веном» в пух и прах. А вот «Звезда родилась» им понравилась. Картине прочат несколько престижных премий, включая «Оскар».

Фильм стал дебютом для Брэдли Купера и Леди Гаги. Известный актер (четыре номинации на премию «Оскар», две номинации на «Золотой глобус», две номинации на BAFTA) впервые попробовал свои силы в качестве режиссера. Он же исполнил в фильме главную мужскую роль.

Певица Леди Гага при всей своей популярности (в прошлом году она заключила престижный контракт на выступления в Лас-Вегасе) до сих пор в кино не снималась. Купер рискнул и сразу доверил 32-летней поп-диве главную женскую роль. Риск был невероятный. «Звезда родилась» — сюжет вовсе не новый. По нему снят уже четвертый фильм в истории Голливуда. Это знаменитая история об отношениях певицы и музыканта, который помог ей завоевать известность. Впервые он был использован в одноименном фильме, снятом в 1937 году. Тогда главные роли сыграли голливудские актеры Джанет Гейнор и Фредрик Марч. В 1954 году вышла новая «Звезда родилась» с легендарной Джуди Гарленд и Джеймсом Мэйсоном. В 1976 году появилась еще одна картина — с Барброй Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном в главных ролях. Естественно, зрители и критики будут сравнивать игру знаменитых Гарленд и Стрейзанд и игру дебютантки Леди Гаги.

Никто не в состоянии лучше ее самой рассказать, что она чувствовала, работая над своей первой ролью в кино, о ее отношениях с режиссером, ассоциациях с собственной карьерой певицы. И Леди Гага сделала это в откровенном интервью, эксклюзивное право на публикацию которого в Украине «ФАКТЫ» получили от The Interview People.

— В чем заключался для вас главный вызов, когда вам предложили сыграть главную роль в фильме «Звезда родилась»?

— Меня поразило сходство истории героини с моей собственной историей. В начале фильма Элли пытается начать карьеру певицы, но у нее ничего не выходит. Она предоставлена сама себе. И уже готова сдаться. На меня сразу нахлынули воспоминания. Мне было около 19 лет, когда я решила стать профессиональной певицей. Сначала все мои попытки заканчивались тем, что я падала и билась о землю. Бренчала на пианино в одном баре, другом. Обошла их бесконечное количество, пытаясь найти постоянную работу. Мне хотелось петь, петь для людей. И эта цель не позволила сдаться. Я верила в себя. Что касается Элли, то у нее в начале фильма нет этой веры. И только знакомство с Джеком (главный герой фильма «Звезда родилась», которого сыграл Брэдли Купер. — Ред.), вспыхнувшая между ними любовь, его вера в нее возвращают желание жить и добиваться своей цели.



* Партнером Леди Гаги в фильме «Звезда родилась» стал известный актер Брэдли Купер

— В фильме показано, как на Элли давят продюсеры, заставляя ее менять имидж, внешность, даже макияж. Вам тоже приходилось с этим сталкиваться?

— К сожалению, множество раз. В начале моей карьеры я часто была вынуждена говорить «нет», хотя понимала, что рискую в очередной раз получить отказ. И дело не только во внешности. Как раз это волновало меня меньше всего. Хотя внешность тоже имела значение. Понимаете, я сама пишу песни. И с этими песнями я обивала пороги студий и продюсерских фирм. Вместе со мной в комнате сидели десятки других девушек, которые тоже мечтали стать певицами. И, скажу честно, я была не самой красивой среди них. Услышав меня и увидев этих красоток, продюсеры обычно тут же выражали желание купить мои песни с тем, чтобы отдать их исполнять другим певицам. И предложения эти часто были выгодными. Я сжимала ноты и тексты так сильно, что мои пальцы синели и начинали болеть, и говорила: «Никогда не позволю вам забрать мои песни! Они мои».

Да, конечно, мне говорили, как я должна выглядеть. Иногда я прислушивалась, иногда не соглашалась. Для меня важнее было петь то, что я хочу и как хочу. Еще один серьезный спор возник, когда решено было снимать первый видеоклип. Я ведь привыкла сидеть за пианино, играть и петь, а продюсеры хотели, чтобы я еще и танцевала. С этим пришлось согласиться, но я не жалею. Помогло то, что, учась в школе, немного занималась танцами. Так что несколько занятий с хореографом дали хороший результат. И, конечно, огромное спасибо профессиональным танцорам, с которыми я работаю.

— То есть в начале карьеры певицы вы не особенно пререкались с продюсерами относительно вашего внешнего вида?

— Споры были. Для меня важно было осознавать, что мое мнение тоже учитывается. Знаете, я считаю, что каждая женщина должна стремиться к тому, чтобы не выглядеть, как все другие, сексуально. Ее сексуальность в индивидуальности. Иначе все женщины превратятся в клонов. А меняться я никогда не боялась. Мне это даже нравится.

— Брэдли Купер заставил вас измениться?

— Думаю, да. И я ему за это благодарна. Никогда не забуду, как мы снимали пробы. Брэдли заехал за мной. И вот я спускаюсь по лестнице, а он стоит внизу и смотрит на меня. Потом неожиданно протягивает к моему лицу руку, а в ней — ватная подушечка для снятия макияжа. Конечно, я немного накрасилась перед выходом. А Брэдли аккуратно все это стирает с моего лица и говорит: «Не хочу видеть никакой краски на твоем лице. Мне оно нужно естественным». Так он решил, и я в подавляющем большинстве сцен снималась вообще без макияжа.

Этим Брэдли подарил мне свободу. Все страхи куда-то ушли. Я почувствовала, что справляюсь со съемками. А это означало, что еще одна моя мечта скоро сбудется. Да, я с детства мечтала стать актрисой. Но боялась. Боялась, что приду на пробы, а там будут сидеть 100 человек, и все 100 скажут мне «нет». По сути, так и произошло на самом деле. Мне сказали «нет» 99 человек, но нашелся один, кто сказал «да». И это был Брэдли Купер.



* На премьере в Венеции Леди Гагу просто распирало от гордости, ведь в ее жилах течет итальянская кровь. На фото — с Брэдли Купером

— Как вы его за это отблагодарили?

— Он принял меня как актрису, а я приняла его как певца. Слушайте, он прекрасно поет. Серьезно. Я впервые услышала, как Брэдли поет, когда мы были у меня дома. Это интересная история. За день до этого я участвовала в благотворительном концерте в Нью-Йорке. Мы собирали деньги для больных раком. Оказалось, что Купер был среди зрителей. И он впервые услышал, как я пою на сцене. Понимаете, не в клипе, не на диске, а на сцене, «вживую». И он позвонил мне на следующий день. До сих пор не знаю, где взял номер моего мобильного. Брэдли представился и сказал, что хочет приехать ко мне домой. Вот так, без всяких объяснений и прелюдий. Я оторопела. «Что происходит?» — подумала я, но пригласила его.

Купер появился уже под вечер. Он был очарователен. Сказал, что снова хочет услышать, как я пою. И тут же добавил, что сначала ему нужно поесть, потому что он жутко голоден. Я быстро приготовила пасту, салат и усадила его ужинать. Потом села за рояль и стала наигрывать одну из моих песен. И вдруг он запел. Я была так поражена, что прекратила играть. «Господи, Брэдли! У тебя замечательный голос», — сказала я. Его голос звучит откуда-то из глубины. Он идет из сердца Брэдли. В нем столько душевности. Знаете, есть много исполнителей, чье пение с технической точки зрения безукоризненно. Но оно вас не трогает. В нем нет души. Купер не поет, он рассказывает историю. А это самое главное.

Брэдли со всей серьезностью отнесся к тому, что будет петь в фильме. Он много часов занимался в студии с учителями вокала. В итоге мы пели во время съемок «вживую». Поверьте, это тяжело даже для профессиональных певцов. Но и это еще не все. Брэдли хотел разобраться, как устроен музыкальный бизнес. Он во всех подробностях выяснял это у меня и у других исполнителей. Ему была нужна вся правда.

— С Купером было легко работать?

— Мне — да. Я уже говорила, что боялась. Но его присутствие помогло мне справиться со страхами. Это похоже на ощущения начинающего пловца, когда он впервые входит в воду — страшно, холодно, некомфортно. Но когда рядом есть опытный пловец, которому полностью доверяешь, все меняется. И вода уже становится родной стихией, словно сама держит тебя на плаву. Во время съемок я смотрела на Брэдли и удивлялась ему. Для всех остальных — снял свой дубль и отдыхай. А он ни на секунду не выключался из процесса. Вот он сам снимается как актер, вот руководит другими как режиссер. Через минуту уже обсуждает декорации, потом освещение. А потом стоит рядом с оператором и оценивает происходящее, словно превращается в объектив кинокамеры. Это невероятно.

— Это уже четвертая версия истории под названием «Звезда родилась». Первую сняли 80 лет назад. Почему вы не побоялись снять картину по уже, казалось бы, заезженному сюжету?

— Разве можно назвать любовь заезженным сюжетом? Эта прекрасная история выдержала проверку временем. Она тронула сердца людей в 30-х годах, потом в 50-х и 80-х. Уверена, заинтересует и нынешних зрителей. И еще. К сожалению, мы живем в такое время, когда торжествует поверхностный подход ко всему: песням, книгам, фильмам и даже чувствам. В этой истории есть подлинная глубина. Поэтому она не устаревает.

— Что вы чувствовали во время премьеры фильма?

— Меня распирало от гордости. Особенно волновало то, что премьера прошла в Венеции. В моих жилах течет итальянская кровь. Некоторые члены моей семьи родом из Венеции. Поэтому я была счастлива, когда узнала, что наш фильм отобрали для показа на фестивале.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», американская пресса озвучила стоимость кольца, которое певице Леди Гаге подарил ее жених в честь помолвки.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Jenny Davis/The Interview People), фото Getty Images



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter