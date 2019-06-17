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ЕС может приостановить безвиз для ряда стран: грозит ли это Украине?
В Евросоюзе предупредили страны, чьи граждане пользуются безвизовым режимом, который Украина получила два года назад, что в случае роста соискателей убежища из таких государств, безвиз может быть приостановлен.
Как сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на интервью комиссара ЕС по миграции и внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, такие меры могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки. «Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — заявил он.
По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с Евросоюзом соглашение о безвизовом режиме. Так, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии — на 156% (8097 человек), из Албании — на 30% (7138 человек). При этом положительный ответ получает лишь меньшинство таких соискателей.
Также сообщается, что количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина готовится к отмене виз с Мексикой. Ранее безовизовые договоренности были достигнуты с Тайландом.
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