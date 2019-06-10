Происшествия

В Киеве пять станций метро закрыли на вход и выход: что происходит (видео)

В понедельник, 10 июня, анонимы сообщили о взрывчатке, заложенной в Верховной Раде, Министерстве обороны, а также на пяти станциях метро в Киеве. Ранее в столице анонимы «минировали» клиническую больницу номер 7.

Как сообщает «Информатор», из-за сообщений «минеров» на вход и выход закрыты следующие станции столичного метрополитена: «Олимпийская», «Театральная», «Золотые ворота» «Печерская» и «Теремки».

Также полиции сообщили о минировании магазина «Дары моря» и гипермаркета METRO.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве анонимы «минировали» Института рака. Хирурги не прекращали начатые операции, но запланированные вмешательства были отменены.

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