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В Киеве пять станций метро закрыли на вход и выход: что происходит (видео)
В понедельник, 10 июня, анонимы сообщили о взрывчатке, заложенной в Верховной Раде, Министерстве обороны, а также на пяти станциях метро в Киеве. Ранее в столице анонимы «минировали» клиническую больницу номер 7.
Как сообщает «Информатор», из-за сообщений «минеров» на вход и выход закрыты следующие станции столичного метрополитена: «Олимпийская», «Театральная», «Золотые ворота» «Печерская» и «Теремки».
Также полиции сообщили о минировании магазина «Дары моря» и гипермаркета METRO.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве анонимы «минировали» Института рака. Хирурги не прекращали начатые операции, но запланированные вмешательства были отменены.
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